Ucraina: Zingaretti a Meloni, ‘pericoloso sicurezza nazionale a privato come Musk’

Roma, 22 feb. “Cara Meloni, ecco perché è pericoloso dare la nostra sicurezza nazionale in mano a un monopolista privato. Decidono loro non l’Italia”. Lo scrive sui social Nicola Zingaretti, capo delegazione Pd in Ue, postando la notizia della minaccia di Elon Musk di sospendere Starlink in Ucraina se Volodomyr Zelensky non firmerà la proposta sulle terre rare.

