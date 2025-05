Udinese a Cagliari in emergenza,sfogo Sanchez su scarso utilizzo

agenzia

Giocatore sui social, 'professionale anche se altri non vedono'

UDINE, 01 MAG – Udinese decimata da infortuni e squalifiche in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Cagliari. Kosta Runjaic dovrà fare a meno di Ehizibue e Payero, fermati dal giudice sportivo, e di Ekkelenkamp, uscito nel primo tempo della gara con il Bologna. A loro si aggiungono le assenze, che si protraggono già da qualche settimana, di capitan Thauvin e di bomber Lucca. In Sardegna, ci sarà spazio per Modesto e Lovric, ma tornerà al centro della difesa anche Bijol, che ha scontato il turno di squalifica. Davanti giostrerà Davis, supportato probabilmente da Atta. Ancora bocciati i giovanissimi Pafundi, Iker Bravo e Pizarro, ma soprattutto Sanchez, che dopo l’ennesima esclusione, con il Bologna, si è sfogato sui social: “Anche se gli altri non vedono, sii professionale per la squadra, i tuoi compagni e per il club”, il suo primo post. Cui ha fatto seguire un più conciliante: “Mister con me si vince sempre, i campioni sono così”. Appello che tuttavia pare destinato a cadere nel vuoto anche per l’imminente trasferta a Cagliari. Fino ad ora, il ritorno del Nino in Friuli dopo 13 anni (e tanti successi con Barcellona, Arsenal e Inter) è stata una debacle: 10 presenze in campionato per soli 356 minuti, 18 gare saltate per infortunio, nessuna rete e nessun assist. A fronte di un contratto biennale (scadenza 2026) da 1,2 milioni di euro netti più bonus. Quello della salvezza è già stato raggiunto.

