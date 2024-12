Udinese, a Monza si riparte dalla difesa a 4

agenzia

Mancheranno lo squalificato Tourè oltre a Payero e Sanchez

UDINE, 05 DIC – Nonostante l’esito fallimentare del primo esperimento, causa espulsione di Tourè dopo due minuti con il Genoa, Runjaic insisterà anche nel posticipo del lunedì a Monza sulla difesa a 4, che dovrà fare a meno dello squalificato francese, ma recupera Bijol, che dovrebbe agire al centro assieme a Kristensen. A centrocampo mancherà ancora l’infortunato Payero, con Ekkelenkamp favorito per sostituirlo. Davanti, il terzetto tanto atteso, con capitan Thauvin a ispirare i corazzieri Davis e Lucca, con Iker Bravo che scalpita in panchina. Sanchez, a margine della cena di Natale, si è arreso e ha annunciato che non tornerà prima di gennaio. Il monday night sarà una sorta di cartina di tornasole per i sogni europei dei friulani, confidati in settimana da Gino Pozzo: in realtà, in caso di sconfitta – sarebbe l’ottava nelle ultime 11 gare – il rischio concreto è quello di essere risucchiati definitivamente nel vortice della zona retrocessione.

