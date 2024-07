Udinese: arriva Pizarro e Walace torna in Brasile

agenzia

Il centrocampista ceduto al Cruzeiro

UDINE, 03 LUG – Primo movimento in entrata nel calciomercato dell’Udinese: stasera la società friulana ha ufficializzato l’arrivo di Damian Pizarro, attaccante cileno di 19 anni, prelevato dal dal Colo Colo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Punta forte fisicamente ma dotata di ottima qualità tecnica, Pizarro è uno dei migliori profili del Sudamerica. Lo scorso novembre, ancora 18enne, ha debuttato nella nazionale maggiore cilena, giocando tutta la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 pareggiata per 0-0 contro il Paraguay. Il club bianconero ha anche annunciato la prima cessione; si tratta di Walace, che passa al Cruzeiro. Il centrocampista brasiliano lascia l’Udinese dopo 5 stagioni e 165 presenze, condite da 3 gol segnati, tra Serie A e Coppa Italia. Nella seconda parte dell’ultimo campionato, a causa della prolungata assenza di Pereyra, ha indossato in più occasioni la fascia di capitano.

