Udinese, contro l’ Empoli mancherà il solo Davis

agenzia

Problemi di abbondanza per il tecnico Runjaic

UDINE, 13 FEB – Dopo tanti mesi in emergenza, per Kosta Runjaic sono arrivati i tempi dell’abbondanza. A parte il lungodegente Isaak Touré, per il quale la stagione è già finita, contro l’Empoli l’unico assente per l’Udinese sarà Davis – la cui costante scarsa tenuta fisica inciderà probabilmente sulle decisioni di fine stagione della società – ma per il resto c’è solo l’imbarazzo della scelta in ogni reparto, in una formazione che dovrebbe riproporre il solido schieramento a 4 in difesa di Napoli. In difesa, Solet ha recuperato dallo sforzo del Maradona (erano solo crampi) e si prospetta anche l’imminente tesseramento dello svincolato argentino Valentin Gomez come rincalzo di lusso. A centrocampo si va verso la conferma del pacchetto che ha fermato la capolista, con Atta ed Ekkelenkamp a presidiare le fasce. In avanti, Thauvin e Lucca sono inamovibili, ma Sanchez, Iker Bravo e Pafundi sono frecce che poche squadre di seconda fascia possono permettersi a partita in corso.

