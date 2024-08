Udinese, dal Cluj arriva il portiere Sava

agenzia

Sempre più probabile la partenza di Silvestri

UDINE, 23 AGO – Razvan Sava, 22 anni, è un nuovo calciatore dell’Udinese. Il portiere è stato acquistato a titolo definitivo dal Cluj e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Lo ha ufficializzato il Club friulano attraverso i propri canali. Originario di Timisoara, in Romania, da giovanissimo si sposta in Italia dove inizia a giocare con la Pro Sesto. Si mette in evidenza tanto da essere notato dalla Juventus che lo porta nel suo settore giovanile nel 2018. Gioca con l’under 17 e si allena con la Primavera, nell’annata 19/20, poi, si trasferisce al Pescara prima e, in seguito, al Lecce. Nell’estate 2020 passa al Torino con cui gioca 27 partite in Primavera 1 e si allena costantemente in prima squadra. L’anno successivo fa ritorno in Romania, al Cluj, con cui ha giocato le ultime tre stagioni. Nella scorsa si è definitivamente consacrato giocando 40 partite di campionato, 2 di Conference League e 3 di coppa nazionale risultando tra i protagonisti della squadra. Quest’anno ha già giocato 4 partite di Conference League nei turni preliminari e 5 di campionato. Si fa ora sempre più probabile la partenza di Marco Silvestri, già chiuso da Okoye, che avrà ancora meno chance di trovare spazio nella formazione di Runjaic.

