Udinese: dal Lech Poznan arriva Karlstrom

agenzia

Lo svedese 29enne era il capitano della formazione polacca

UDINE, 03 AGO – Jesper Karlstrom è un nuovo giocatore dell’Udinese: ha firmato un contratto biennale. A ufficializzarlo, prima ancora che il Club friulano, è stato il Lech Poznan, formazione polacca da cui il centrocampista svedese, 29 anni, è stato prelevato. Dopo il settore giovanile e le prime esperienze nel Brommapojkarna, è passato al Djurgardens di cui è diventato una bandiera, giocando per sei stagioni e indossando anche la fascia da capitano. Ha collezionato 172 presenze, 12 reti e 11 assist vincendo la coppa di Svezia nel 2018 e il campionato nel 2019. L’anno successivo si è trasferito al Lech Poznan dove, nel 2021/22, ha vinto il campionato di Polonia. Nelle quattro stagioni al Lech ha giocato 144 partite, con quattro reti e nove assist. Negli ultimi anni ha indossato la fascia di capitano. Ha disputato anche un quindicina di gare con la nazionale svedese. “Jesper lascia il Kolejorz – si legge nella nota della formazione polacca -: il centrocampista è diventato un nuovo giocatore dell’Udinese Calcio. “Capo”, grazie per aver rappresentato i colori blu e bianco e incrociamo le dita per te nella tua futura carriera”.

