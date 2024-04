Udinese, esonerato Cioffi: Cannavaro è il nuovo allenatore

agenzia

Roma, 22 apr. Gabriele Cioffi esonerato dall’Udinese, dove in panchina arriva Fabio Cannavaro. “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra”, è la nota del club sul sito ufficiale dove si legge ancora: “Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.

Poi il secondo annuncio: “E’ Fabio Cannavaro il nuovo allenatore bianconero”. “Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza”.