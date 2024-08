Udinese: l’argentino Perez va al Porto

agenzia

Dopo tre stagioni e 97 presenze con i friulani

UDINE, 30 AGO – Dopo oltre tre stagioni e 97 presenze condite da 4 gol, Nehuen Perez lascia l’Udinese. Lo ha annunciato il club friulano in una nota. Il difensore argentino, 24 anni, è stato ceduto al Porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Perez, in questi anni vissuti in bianconero, ha raggiunto in diverse occasioni il suo Paese, convocato in nazionale. “A Nehuen va il ringraziamento per l’attaccamento ai nostri colori sempre dimostrato – è il commiato della società della famiglia Pozzo – e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura”.

