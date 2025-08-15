Udinese: Nani, “il nostro nuovo centrocampo stupirà tutti”

agenzia

"Atta, Camara e Miller sono talenti di cui si sentirà parlare"

UDINE, 15 AGO – “Atta, Camara e Miller sono tre giovanissimi centrocampisti che hanno un futuro radioso davanti e che abbiamo avuto la fortuna di ingaggiare, anticipando la concorrenza dei grandi Club: sapranno stupire”. Ne è convinto il group technical director dell’Udinese, Gianluca Nani, che ha parlato all’indomani del successo riscosso, anche dalla sua società, per l’impeccabile organizzazione della Supercoppa europea nella città friulana. “Camara è il capitano dell’under 17 francese, Miller ha collezionato oltre 80 presenze nel massimo campionato scozzese, Atta ci è stato già richiesto da svariate squadre, molte anche blasonate – ha fatto sapere il dirigente della formazione friulana – E’ chiaro che dobbiamo dare loro il tempo di crescere e di maturare, ma ci sono tutti i presupposti affinché diventino dei calciatori in grado di innalzare la qualità dell’Udinese. Entro un paio d’anni, potranno calcare, magari assieme a noi, palcoscenici importanti”. A due settimane esatte dalla chiusura del calciomercato, il direttore ha anche spiegato quali saranno le priorità della società bianconera. “Non è un mistero che il reparto offensivo, che ha visto delle uscite, è quello in cui numericamente abbiamo delle caselle da completare. Ma non c’è fretta, abbiamo le idee chiare. Ovviamente, siamo poi anche sempre pronti a intervenire qualora si verificassero delle opportunità da cogliere al volo in altre zone nevralgiche del campo”. Il reparto offensivo non conterà, invece, su Sanchez, che da un mese e mezzo è separato in casa e non si è mai allenato con mister Runjaic, con cui il rapporto è ormai compromesso: “Sul Nino ripeto sempre le stesse cose – ha concluso Nani -. C’è talmente un bel rapporto tra noi che sapremo trovare la migliore soluzione per tutti, per l’Udinese Sanchez non sarà mai un problema”.

