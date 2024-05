Udinese-Napoli: a ‘Maestri di strada’ donati 10mila euro

agenzia

Cesare Moreno, soc.partenopea presente anche a progetto salute

TRIESTE, 27 MAG – “La società calcio Napoli ci ha versato circa 10mila euro ma soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere ‘Progetto Azzurro – dalla Strada alla Scuola, in Campo per Napoli est’ mobilitando suoi esperti, medici e nutrizionista, in alcune scuole di Ponticelli. Inoltre ha sostenuto un piccolo torneo di calcio, e fornito zaini, sacche e abbiamo realizzato magliette con il logo del progetto, studiato dal loro ufficio grafico”. Lo ha detto all’ANSA Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di strada.

