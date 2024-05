Udinese-Napoli, applausi per ricordare vittime terremoto 1976

agenzia

Impianto fu inaugurato 11 giorni dopo la seconda grande scossa

UDINE, 06 MAG – Alle 21 e 12 secondi, l’ora esatta in cui, 48 anni fa, ci fu la terribile scossa di terremoto in Friuli, l’arbitro Aureliano, che dirige Udinese-Napoli, ha interrotto il gioco per commemorare le quasi mille vittime del 6 maggio 1976. Tutti i circa 20mila tifosi presenti si sono alzati in piedi – anche quelli del settore ospiti, supporter con i quali c’è una storica rivalità acuita dagli scontri dello scorso anno durante i festeggiamenti per lo scudetto – e hanno tributato un lungo applauso commemorativo. Prima del match, una delegazione dell’Udinese era andata sotto la Curva Nord con un mazzo di fiori a ricordo delle vittime di allora. Lo stesso stadio Friuli – oggi Bluenergy Stadium – venne inaugurato il 26 settembre del 1976, con il nome di Stadio Rizzi. Durante la giornata inaugurale, in occasione di un Udinese-Seregno di Serie C, si verificò una scossa di terremoto. La prima partita fu infatti giocata, di fronte a ben 17mila spettatori, solamente 11 giorni dopo secondo grande scossa che terrorizzò il Fvg, quella del 15 settembre.

