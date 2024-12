Udinese: Runjaic, evitare ingenuità come con Napoli e Inter

agenzia

Fiorentina squadra di livello. Udinese non è da piani alti

UDINE, 21 DIC – “Lunedì affronteremo di nuovo una squadra di alto livello, soprattutto in fase offensiva. Sono in grado di mettere in campo grande intensità, pressano alto e si meritano la classifica che hanno. Contro Napoli e Inter per alcuni tratti della partita abbiamo avuto buoni momenti di gioco, ma dobbiamo evitare le ingenuità che abbiamo commesso. Contro questo tipo di squadre, diventa sempre difficile poi recuperare”. Sono le parole di Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo della Serie A, a Firenze. L’allenatore dei friulani predica prudenza, anche dopo i proclami della società, che recentemente aveva parlato di sogno europeo: “In questo momento non siamo una squadra da piani alti. Quando noi giochiamo contro una squadra di un certo calibro possono arrivare errori fatali, quando ci sono errori vieni punito. Per migliorare serve tempo, bisogna parlarsi, conoscersi e lavorare anche a video. Dobbiamo ragionare sulla stabilità della squadra, non siamo riusciti a vincere alcune partite, ma abbiamo sempre cercato di mettere in difficoltà l’avversario”. Dopo l’esordio in Coppa Italia, il tecnico ha affrontato l’argomento Sanchez: “Si è guadagnato il soprannome di Nino Maravilla ma sa bene che nel calcio è fondamentale essere in un buonissimo stato di forma – ha frenato gli entusiasmi il tecnico tedesco -. Al momento non è al 100% ma ha bisogno di minuti per prendere il ritmo. È importante che abbia debuttato, ma adesso deve trovare la giusta continuità”. Quanto agli altri indisponibili, “Lovric si è allenato con il gruppo ridotto, sente ancora un piccolo fastidio e domani valuteremo se sarà a disposizione. Payero la prossima settimana dovrebbe allenarsi in gruppo e speriamo che anche Davis torni il primo possibile”. Out anche Zarraga e Okoye. “Sulla formazione non posso dire nulla – ha concluso Runjaic – Va però ribadito che il nostro obiettivo non è vincere lo scudetto, ma da questa stagione vogliamo trarre tutti i miglioramenti possibili. Non possiamo avere stabilità perchè stiamo affrontando un percorso, abbiamo fatto buone prestazioni così come altre negative, pretendo sempre molto, anche dai giocatori più esperti, e dobbiamo dare sempre di più”.

