Udinese: si ferma anche Zarraga, salta il Napoli

Problema muscolare per il centrocampista, almeno 15 giorni stop

UDINE, 12 DIC – Si ferma anche Oier Zarraga nel centrocampo dell’Udinese già privo di Payero: il club friulano informa, in una nota, che gli esami strumentali effettuati sul calciatore spagnolo – che ieri era uscito anzitempo dall’allenamento – hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni. A quanto trapela, dovrebbe stare fuori almeno un paio di settimane: il suo 2024 potrebbe quindi essere finito, saltando sicuramente le gare con Napoli e Fiorentina in Serie A e gli ottavi di Coppa Italia con l’Inter. Si spera di recuperarlo per il 29 dicembre, nel lunch match casalingo con il Torino, anche se è più probabile che rientri nella prima gara del nuovo anno, a Verona il 4 gennaio.

