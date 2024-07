Udinese: Thauvin prenota la fascia di capitano

agenzia

Presentato in ritiro il talento cileno Damian Pizarro

TRIESTE, 23 LUG – Florian Thauvin capitano in pectore e Damian Pizarro futura stella dell’attacco. È quanto emerge dal ritiro austriaco dell’Udinese, in cui oggi c’è stata la giornata dedicata ai media. Il trequartista francese sta diventando il punto di riferimento della formazione del nuovo tecnico Kosta Runjaic: “Mi utilizza nel mio ruolo prediletto, sulla destra dietro la punta – ha confidato il giocatore -: più passa il tempo e più mi sento leader in questa squadra. La fascia di capitano? Penso che a 31 anni, con tante gare di Champions League e la coppa del mondo in bacheca è una responsabilità che mi posso prendere. Non la maglia 10, però: ho troppo rispetto e amicizia verso Deulofeu. Fino a che ci sarà la possibilità di rivederlo con noi, quel numero è suo”. Giornata di presentazione anche per il 19enne talento cileno Pizarro: “Sono pronto per questa sfida – ha assicurato -: sono una prima punta potente a cui piace giocare vicino alla porta. Ho giocato con Vidal, che mi fa dato tanti consigli sull’Italia. Ho giocato già in stadi molto caldi e non sento la pressione, l’Udinese è un club prestigioso con cui ci prenderemo notevoli soddisfazioni”. Tutti i giocatori si dicono conquistati dai metodi di mister Runjaic: “Ti fa venire gioia nel giocare a calcio – hanno assicurato Thauvin e Kamara -: gli piace il possesso, vuole sempre che si pensi in maniera positiva. Dopo tre diversi allenatori in un anno c’era un po’ di perplessità per un ulteriore cambio: sono bastati pochi giorni per fugare tutti i dubbi. Un’annata come quella scorsa non vogliamo viverla mai più”.

