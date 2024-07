Ue a Meta, il modello pay or consent non è appropriato

agenzia

Per l'indagine preliminare non è conforme al Digital Markets Act

BRUXELLES, 01 LUG – Oggi la Commissione Europea ha informato Meta delle sue conclusioni preliminari secondo cui il suo modello pubblicitario “pay or consent” – per pagare ed evitare pubblicità o non pagare e consentire l’uso dei propri dati – “non è conforme al Digital Markets Act (Dma)”. Secondo il parere preliminare della Commissione, questa scelta binaria “costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non fornisce loro una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta”, si legge in una nota. Meta ha ora la possibilità di difendersi esaminando i documenti del fascicolo. La Commissione concluderà l’indagine entro 12 mesi dall’avvio del procedimento (25 marzo 2024).

