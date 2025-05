Ue, aiuti umanitari a Gaza non siano politicizzati

agenzia

'Blocco motivo di grande preoccupazione, rimuoverlo'

BRUXELLES, 07 MAG – “Per oltre due mesi, nessun rifornimento umanitario è entrato a Gaza. Si tratta della chiusura più lunga che la Striscia abbia mai affrontato ed è motivo di grave preoccupazione”. “L’Ue ribadisce l’invito urgente a Israele a rimuovere immediatamente il blocco su Gaza”. Così in una nota l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, e le commissarie al Mediterraneo, Dubravka Suica, e alla gestione delle crisi, Hadja Lahbib. L’Ue è “preoccupata per il nuovo ‘meccanismo di consegna degli aiuti a Gaza’”, approvato da Israele, si legge nella nota in cui si ricorda che “gli aiuti umanitari non devono mai essere politicizzati o militarizzati”.

