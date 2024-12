Ue: Alfieri, ‘commissione è partita perché Pd responsabile’

agenzia

Roma, 18 dic. “Stimiamo Fitto e ci auguriamo che sappia rappresentare al meglio l’Europa e di rafforzarla, perché significa rafforzare il nostro Paese, come ha fatto negli anni scorsi un grande europeo e italiano, Paolo Gentiloni; così come hanno fatto in Europa Prodi, Monti, Bonino e Tajani”. Lo ha detto il senatore del Pd Alessandro Alfieri, nel suo intervento nell’aula di Palazzo Madana per la discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.