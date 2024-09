Ue: Alfieri, ‘da Draghi parole importanti, governo si confronti su piano strutturale bilancio’

agenzia

Roma, 9 set. “Oggi abbiamo ascoltato le importanti parole di Mario Draghi. Il suo Rapporto sulla Competitività dell’Ue, ci dice che senza investimenti, riforme, innovazione l’Europa non ha futuro. Anche noi pensiamo che l’orizzonte europeo sia quello a cui guardare per la crescita e il futuro del nostro Paese. Ieri Elly Schlein ha indicato il terreno su cui il Pd si impegnerà nel Paese e in Parlamento: sanità, istruzione, lavoro, politiche industriali e diritti”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e PNRR del Pd.