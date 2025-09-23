Ue: Almici (FdI), ‘su Salis parlamento europeo non ha difeso Stato di diritto’

agenzia

Roma, 23 set.-“La Commissione giuridica del Parlamento europeo, respingendo la richiesta di revoca a Ilaria Salis, ha mandato un segnale gravissimo: non ha difeso lo Stato di diritto, ma lo ha umiliato. È un messaggio profondamente sbagliato, che rischia di legittimare comportamenti violenti e di indebolire la credibilità delle istituzioni europee”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

“Chi ha votato contro la revoca dell’immunità rifletta: difendere il principio di legalità e l’autentico equilibrio fra poteri significa tutelare la democrazia, non l’impunità. Fratelli d’Italia continuerà a battersi perché il Parlamento resti la casa della democrazia e non un rifugio per chi deve rispondere di reati comuni davanti alla giustizia”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA