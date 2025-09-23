Ue: Antoniozzi (FdI), ‘Salis non è Cesare Battisti, ha agito con violenza immotivata’

agenzia

Roma, 23 set.-“Prendiamo atto della decisione della commissione su Ilaria Salis e prenderemo atto di ciò che farà l’aula. Rispettando in ogni caso la sua sovranità. Ciò che dà fastidio è la narrazione per cui l’onorevole Salis sarebbe una sorta di Cesare Battisti, un’eroina italiana. Quando, invece, ha agito con violenza immotivata”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

