Ue: Appendino, ‘alleanza Schlein-Meloni incorona von der Leyen regina austerità, Pd incoerente’

Roma, 27 nov. “Stupisce vedere il Partito democratico che si piega a votare Fitto e vedere di nuovo Meloni e Schlein votare allo stesso modo. Ed è proprio ai colleghi del Pd che mi rivolgo: ma vi rendete conto che avete premiato con il vostro voto in Europa una persona che l’Italia l’ha già tradita? Io non dimentico che non è la prima volta: avete tradito l’Italia, seguendo la folle linea di Gentiloni, quando in Europa non avete votato contro il patto di stabilità che condanna l’Italia; io non dimentico che avete avallato la transizione militare di questa nuova Europa che vota sì agli eurobond per finanziare le armi anziché la scuola e la sanità. Ma se battagliamo insieme, e dobbiamo continuare a farlo, per la sanità pubblica, il salario minimo e la tutela dei più fragili, come fate a dare fiducia a chi va in direzione opposta? Siamo di fronte a un’alleanza che ha incoronato von der Leyen regina dell’austerità e del riarmo”. Così la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, intervenendo alla Camera sul voto alla nuova Commissione europea.

