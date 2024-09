Ue: Appendino, ‘Fitto premiato per i suoi fallimenti, a rischio futuro Italia’

agenzia

Roma, 17 set. “Ora è ufficiale: Fitto viene premiato per i suoi fallimenti e diventa commissario in Europa. Il ministro che ha tagliato il Pnrr, che per i cittadini si traduce in meno ospedali e meno asili, e che ha accumulato ritardi nella spesa mettendo a rischio il piano stesso, è stato indicato da Meloni come colui che tutelerà i nostri interessi. D’altronde è lo stesso patriottismo con cui Giorgia Meloni e Giorgetti hanno rinegoziato il patto di stabilità regalandoci 13 miliardi di tagli all’anno”. Così in una nota la vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.

“Da tempo – aggiunge – ho depositato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare che vigili sull’attuazione del Pnrr con la quale tendiamo ancora la mano al governo, perché sappiamo che se perdiamo quest’occasione a fallire non è il governo Meloni ma il Paese intero e non possiamo permetterlo. Ma se questo disastro l’hanno combinato quando il Pnrr aveva un ministro di riferimento, è inquietante pensare cosa ne sarà ora del Piano al quale è legata quasi integralmente la pur striminzita crescita dell’Italia quest’anno e nei prossimi due. Dobbiamo sapere subito come verranno ripartite le enormi e ricche deleghe del ministro Fitto”.