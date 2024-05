Ue apre indagine su Meta, ‘dipendenza social nei bambini’

agenzia

'Da algoritmi di Facebook e Instagram rischi per salute mentale'

ROMA, 16 MAG – La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita nei confronti di Meta per la possibile violazione delle norme Ue contenute nel Digital Services Act (Dsa) a tutela dei minori. Bruxelles teme che “i sistemi di Facebook e Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini” e “creare effetti” di isolamento e depressione rischiosi per la loro salute mentale. Sotto la lente anche i metodi di verifica dell’età messi in atto da Meta. “Vogliamo che gli adolescenti abbiano esperienze online sicure e adatte alla loro età – risponde un portavoce di Meta – Per questo nell’ultimo decennio abbiamo sviluppato oltre 50 strumenti e policy pensate proprio per proteggerli. Questa è una sfida che tutto il settore si trova ad affrontare, e siamo pronti a condividere maggiori dettagli sul nostro lavoro con la Commissione Europea”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA