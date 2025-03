Ue: Ascani, ‘non è tempo per europeismo debole’

agenzia

Roma, 26 mar. “Questo non è il tempo per l’Italia di un europeismo debole. Senza un sussulto di quel sentimento che ispirò i padri fondatori all’indomani della tragedia del secondo conflitto mondiale, senza quell’ispirazione all’unità per sconfiggere definitivamente divisioni e rivalità che avevano insanguinato il continente, senza quella convinzione che i nazionalismi non sono la cura ma la malattia che distrugge l’organismo oggi rischia di diventare drammaticamente arduo riuscire a reggere alle sfide che ci arrivano da est come da ovest. Serve, rammentando di essere tra i Paesi fondatori, la convinzione e la determinazione per portare l’Unione a compiere quel ‘salto’ sulla politica estera e di difesa che rappresenti la risposta giusta e adeguata ai tumultuosi cambiamenti in corso”. Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo a Montecitorio alla presentazione del libro “Gerardo Bianco. Discorsi politici e parlamentari”.

