Ue: Barelli, ‘Fitto persona giusta per ruolo commissario’

Roma, 21 ago. “Per Forza Italia il ministro Fitto è la persona giusta per ricoprire il ruolo di Commissario Ue, le sue competenze sono riconosciute da tutti e su questo c’è convergenza con gli alleati”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a ‘Radio Anch’io’.

“Per Forza Italia -ha aggiunto- tenere i conti in ordine è fondamentale, così come è fondamentale confrontarci con la Commissione europea sul Patto di stabilità e avere più spazio per recuperare risorse e agganciare la crescita. Quindi, sostegno alle attività delle aziende, mantenimento del taglio del cuneo fiscale e provvedimenti a favore dei giovani e delle pensioni basse: questi sono alcuni dei temi che Forza Italia porterà al tavolo degli alleati”.

