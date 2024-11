Ue: Benifei, ‘von der Leyen chiarisca non ha cambiato linea, Verdi non si sono sfilati’

agenzia

Roma, 25 nov. “I Verdi non si sono sfilati dalla maggioranza di Ursula Von der Leyen. Quelli italiani hanno preso posizione per il no, ma i Verdi Europei valuteranno dopo aver incontrato, martedì, la presidente. Sarà un momento decisivo: von der Leyen si assuma impegni chiari per convincerli”. Brando Benifei, eurodeputato Pd, al giornale online BeeMagazine del Gruppo The Skill.

La presidente, aggiunge, non può prescindere “dall’accordo scritto tra Ppe, S&D, Renew, senza cui non è possibile alcuna maggioranza né a sinistra né a destra”. E spiega: “La contestazione di Socialisti, Liberali e Verdi a Fitto si focalizzava sull’inopportunità della vicepresidenza esecutiva, ovvero sulla scelta o meno di includere nella governance europea una forza – l’Ecr – che ha una posizione marcatamente contraria al Green Deal, alla riforma dei Trattati, alla difesa dello Stato di diritto. In sostanza, al programma votato a luglio”.