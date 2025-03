Ue: Benigni, ‘visione europea Fi per non essere prigionieri di estremismi e populismi’

agenzia

Roma, 23 mar. “Insieme ad Antonio Tajani e Letizia Moratti, che ringrazio, abbiamo voluto organizzare questo momento riunendo oltre 100 giovani menti brillanti per scrivere tutti insieme il nuovo Manifesto dei giovani di Forza Italia. Oggi siamo qui perché crediamo nell’Europa. Un’Europa forte, un’Europa unita, un’Europa protagonista. Noi, giovani del centrodestra moderato, siamo europeisti convinti. Ma il nostro europeismo non è cieca adesione a un sistema burocratico inefficiente. Il nostro europeismo è ambizioso, concreto e pragmatico”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, intervenendo all’evento azzurro “Forza Europa –Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, in corso a Milano.

“Vogliamo un’Europa che funzioni davvero -aggiunge- che sia meno vincolata da regole soffocanti e più capace di rispondere alle esigenze reali dei cittadini e delle imprese. Un’Europa che premi il merito, che investa sulla formazione e sulle competenze dei giovani, che crei opportunità di lavoro senza costringerci a emigrare per trovare un futuro migliore. Serve una politica comune della difesa, un’azione più efficace nella gestione dei flussi migratori, regole chiare e rispettate da tutti. Essere europeisti non significa rinunciare alle nostre identità nazionali, ma valorizzarle dentro un progetto comune. L’Europa deve avere una politica estera unica, deve essere protagonista nelle relazioni internazionali, deve saper difendere i propri interessi strategici. In Italia, solo una forza politica incarna veramente questi valori: Forza Italia”.