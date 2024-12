Ue: Biancofiore, ‘con Meloni Italia torna a contare’

agenzia

Roma, 18 dic. “Le azioni e i fatti concreti prodotti in questi primi due anni di Governo Meloni parlano molto più delle parole e soprattutto smentiscono le sterili e vuote polemiche della sinistra che quando non governa il Paese non si fa scrupoli per mostrare tutta la sua anti-italianità. Un déjà vu che, ahimè, si ripete e che probabilmente non si fermerà. Con il presidente del Consiglio l’Italia è tornata a contare in Europa e nel mondo. Non lo diciamo noi ma lo affermano a più riprese vari leader del mondo oltre che autorevoli commentatori internazionali”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, dopo la replica del presidente del Consiglio sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

“Si da il caso che il Governo italiano -aggiunge- è l’unico tra i Paesi più grandi d’Europa ad avere un Governo stabile, che ha una visione prospettica sostenuta dal voto degli elettori, che orienta le scelte anche europee con proposte ed idee che vengono apprezzate e prese a modello. E il presidente Meloni si accinge con crescente credibilità ad essere il leader più adeguato per mediare tra Europa e Usa in un futuro pieno di grandi incognite per tutti. Anche nel dibattito di oggi al Senato –osserva- emerge una visione giusta e molto condivisibile: no alle strategie ideologiche con cui la vecchia Commissione europea ha affrontato la transizione energetica e ambientale, no alla regolamentazione di tutti i settori produttivi, sì al principio di sussidiarietà che peraltro ha ispirato i padri fondatori dell’Europa”.