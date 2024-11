Ue: Biancofiore, ‘nomina Fitto non scontata, occasione da sfruttare’

agenzia

Roma, 27 nov. “Non era scontato che il centrodestra in Europa riuscisse a imporre un vicepresidente della Commissione italiano, nella fattispecie l’ottimo Raffaele Fitto. Esserci riusciti, nonostante il no di parte dei Socialisti e dei Verdi, è certamente un grande risultato politico, di cui ne porta merito, in primo luogo, il premier italiano Giorgia Meloni, a riprova della sua crescente autorevolezza in Europa e nel mondo”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.