Ue: Boccia, ‘arroganza non copre difficoltà Meloni su manovra, Albania e Musk’

Roma, 18 dic. “L’Europa sta costringendo Giorgia Meloni a fare i conti con la sua storia e purtroppo per lei non serve più vestirsi con l’arroganza di fronte ai fatti. Oggi è costretta a difendere le ragioni dell’Europa ed è in grande difficoltà sui migranti e sui centri in Albania, che ha confessato non aver mai funzionato, e sui confitti d’interesse del suo amico Elon Musk”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta il dibattito svolto in Senato con la premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.