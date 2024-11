Ue: Boccia, ‘Fitto rappresenta l’Italia, sono sicuro sarà europeista convinto’

agenzia

Roma, 21 nov. “La nomina a Fitto è una nomina alla Repubblica italiana, che è sempre stata cuore e braccia dell’Europa. Il nostro augurio di cuore di buon lavoro a Fitto che rappresenta l’Italia intera e non un governo, di destra, questo deve essere chiaro, altrimenti saremmo all’opposizione. Lui rappresenta i trattati europei figli della capacità dell’Italia in questi anni di essere europeista e sono sicuro che Fitto sarà il primo europeista convinto in una stagione in cui serve tanta tanta Europa, a differenza di quello che dicono i sovranisti e i nazionalisti”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a margine di una conferenza stampa al Nazareno.

