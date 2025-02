Ue: Boldrini, ‘no solo riarmo di fronte a minaccia Trump’

agenzia

Roma, 27 feb. “Due anni fa ci davano per morti e invece siamo qui, in piena forma, il primo partito dell’opposizione. Ho apprezzato che Elly Schlein abbia iniziato la sua relazione da un’analisi dello scenario internazionale che stiamo vivendo, condannando fermamente le parole del vice presidente della Knesset che ha parlato dei palestinesi di Gaza come “feccia e subumani” auspicando l’eliminazione degli adulti. E la ringrazio per avere condannato altrettanto fermamente il raccapricciante video di Trump su Gaza “riviera del Medio Oriente”. Lo ha dichiarato, intervenendo alla direzione del Pd, Laura Boldrini, deputata dem e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Se siamo tornati a crescere è perché abbiamo una linea politica chiara: lo è sull’immigrazione, avendo preso le distanze dalla stagione dei memorandum con la Libia, lo è sulle questioni sociali che riguardano da vicino le vite delle persone: il salario minimo, la sanità pubblica, le crisi aziendali sulle quali le lavoratrici e i lavoratori sanno che sanno che siamo al loro fianco – ha proseguito -. Questo impegno ci porta naturalmente a sostenere i cinque referendum della CGIL, in perfetta coerenza con le nostre scelte per un lavoro stabile e sicuro, oltre che per la riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana per quei ragazzi e quelle ragazze che sono nati e cresciuti in Italia”.

“Ora serve meno timidezza sulla tassazione dei grandi patrimoni finanziari e immobiliari: i fondi per il welfare vanno cercati dove ci sono – ha sottolineato Boldrini -. E serve anche che il Pd spinga il Partito socialista europeo e l’Ue a una risposta compatta e ferma alle pulsioni autocratiche degli Usa di Trump dove i pilastri dello stato di diritto stanno pericolosamente vacillando con l’attacco al diritto internazionale, i licenziamenti in massa di dipendenti pubblici e delle agenzie federali, le deportazioni di migranti, l’annullamento delle politiche per le persone Lgbtqia+, l’offensiva contro la libertà di stampa e l’autodeterminazione delle donne”.