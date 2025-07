Ue: Bonaccini, ‘sul Bilancio non ci siamo proprio, daremo battaglia’

agenzia

Roma, 17 lug “Nonostante la contrarietà in primis di Socialisti, Popolari, Liberali e Verdi e di gran parte del Parlamento europeo, l’opposizione di regioni e comuni e le indicazioni del rapporto Draghi, la proposta di bilancio europeo per il periodo 2028-2034 è una scelta sbagliata, priva di visione strategica e che alimenta i nazionalismi a discapito di territori ed enti locali”. Lo scrive sui social Stefano Bonaccini.

“Il fondo unico presentato oggi da Von der Leyen ri-nazionalizza politiche fondative per l’Europa, come quella agricola e di coesione, declassate a semplici linee guida per i piani nazionali degli Stati, tagliando fuori chi meglio conosce le necessità di territori, imprese, agricoltori e cittadini: regioni ed enti locali -prosegue l’eurodeputato dem e presidente Pd-. In un solo colpo, i fondi per lo sviluppo delle regioni europee subiscono tagli fino al 40%, mentre quelli per gli agricoltori di quasi il 20%: il miglior regalo possibile per destre e sovranisti”.

“Perché l’Europa diventi un gigante politico e non solo unito dalla moneta, servono scelte coraggiose da chi ha la responsabilità di governarla. Al contrario, oltre ai tagli, manca anche il coraggio di chiedere un contributo al bilancio Ue ai vari giganti di e-commerce e big-tech”, aggiunge Bonaccini.