Ue: Bonelli, ”caminetti’? Meloni ci voleva entrare ma le hanno chiuso la porta’

agenzia

Roma, 26 giu. “Sono quell’esponente dell’opposizione che usa toni di guerra civile, come ha detto ieri in quel video surreale e preoccupante. E l’intervento di oggi sancisce il fallimento di Meloni in Europa dove è stata marginalizzata, ha parlato di ‘caminetto’ ma nel in quel ‘caminetto’ sarebbe voluta entrare ma le è stata chiusa la porta”. Così Angelo Bonelli in aula nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

