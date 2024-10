Ue: Bonelli mostra post 2019 Meloni in aula, ‘scriveva no a Gentiloni’**

agenzia

Roma, 15 ott. “Lei ha detto che ha votato Gentiloni. Ma non l’ha fatto: questo è il suo post in cui parla di ‘inciucio’ il 5 settembre del 2019, un post in cui diceva no a Gentiloni”. Così Angelo Bonelli in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue mostrando un tweet della presidente del Consiglio del 2019 contro la nomina a commissario di Paolo Gentiloni.

