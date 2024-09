Ue: Bonelli, ‘non voteremo Fitto, ha fatto disastri su Pnrr’

agenzia

Roma, 11 set. “Noi non siamo contrari al fatto che l’Italia abbia un commissario in Europa, in quanto le spetta di diritto. Sosterremo questa posizione. Siamo contrari, però, che sia Fitto, e non lo voteremo. È stato un disastro come ministro: per il Pnrr ha dovuto stralciare risorse importanti, penso alla questione della rigenerazione urbana, che coinvolge quartieri degradati come Scampia e lo Zen, con la perdita di diversi miliardi di euro. Sarà poi Giorgia Meloni a dare indicazioni sul commissario, ma quella indicazione non la condividiamo”. Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

