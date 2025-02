Ue: Bonino, ‘stop diritto di veto in politica estera’

agenzia

Roma, 22 feb. “Siamo in grandissimo ritardo e credo che chiunque abbia letto sia l’editoriale di Draghi sul Financial Times che ascoltato il suo intervento durissimo al Parlamento europeo abbia sentito dire ‘Europa svegliati, svegliati e smettila di stare a dormire'”. Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, questo pomeriggio a Skytg24.

“Perché nella situazione in cui il mondo si trova, noi europei avremmo degli asset che potremmo far valere: per esempio un mercato da 450 milioni di consumatori. Una risorsa che però non sappiamo neanche usare perché qualunque decisione, qualunque proposta, viene bloccata a causa del diritto di veto. Così, in questa situazione, l’Europa rischia sbriciolarsi”.