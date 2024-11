Ue: Borghi (Iv), ‘accordo positivo per Italia e per Europa’

agenzia

Roma, 20 nov. “E’ positivo, sia per l’Unione Europea che per l’Italia, che si sia trovato un accordo per garantire una maggioranza di governo per la UE di fronte alle sfide che attendono tutti noi. Come Sandro Gozi aveva suggerito da giorni, la chiave di volta è stata quella di ammettere che il ruolo esecutivo a Fitto è stato dato non per un cambio di maggioranza, ma per il ruolo importante che spetta a un grande paese come l’Italia, a prescindere da chi la governi”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

