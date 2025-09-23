Ue: Borghi (Iv), ‘Salis protetta, in Ungheria indipendenza giudici una chimera’

agenzia

Roma, 23 set.-“Revoca bocciata 13–12 in Commissione giuridica a Bruxelles: Ilaria Salis resta protetta, e con lei il principio che in Europa ogni cittadino merita un processo equo e giusto. In un Paese dove l’indipendenza dei giudici è una chimera, Orbán non può offrire garanzie. L’Ue smaschera chi viola lo Stato di diritto”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA