Ue: Boschi (Iv), ‘Meloni show ha mandato di traverso il pranzo a Mattarella’

Roma, 19 mar “Abbiamo assistito all’ennesimo show della influencer Meloni, dopo un intervento scialbo, il grande colpo finale, l’attacco al Manifesto di Ventotene, preparato da giorni con giornalisti amici e le Tv, che serve per stare sui giornali per il Manifesto di Ventotene anzichè per le divisioni della maggioranza o la mancanza di una linea chiara di questo governo”. Lo ha detto Maria Elena Boschi in aula alla Camera.