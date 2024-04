Ue: Boschi, ‘Iv non sosterrà ricandidatura Von der Leyen’

agenzia

Roma, 20 mar. “Abbiamo detto al Governo che non siamo soddisfatti di quello che Ursula Von Der Leyen e la Commissione Europea hanno fatto in questi 5 anni, soprattutto sulle politiche legate al green deal, le politiche sulla casa, sull’automotiv, e l’impatto sui livelli occupazionali. Von Der Leyen non ha fatto bene e non la sosterremo se dovesse candidarsi nel Partito Popolare Europeo. È la nostra posizione che Renzi ha ribattuto in modo chiaro, anche in passato”. Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi, Italia Viva, ospite a Start su Sky TG24.

