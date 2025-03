agenzia

Roma, 20 mar. “Non poteva esserci risposta migliore alle farneticazioni di Meloni. Le parole di Benigni, lo share: 4 milioni e mezzo di telespettatori per una tv che è stata davvero servizio pubblico. Cioè mezzo per dire le cose come stanno: la storia non si riscrive, l’Europa è radici e futuro”. Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

