agenzia

Roma, 4 mar “La ricetta della Von der Leyen non funziona. Non è difesa europea ma ri-armo dei singoli stati dopo decenni di pace. Non è quello che serve a far contare l’Europa. Debole nei tavoli dove si decide e debole nel difendere un patrimonio di protezione sociale che è la sua forza”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA