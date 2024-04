Ue: Calandrini (Fdi), ‘da M5S no lezioni su Patto stabilità’

agenzia

Roma, 23 apr. “Dal M5S, lo stesso partito che ha sostenuto il Superbonus che fino ad ora è costato alle case nazionali più di 128 miliardi di euro, non possiamo accettare lezioni di moralità politica. Criticare l’astensione di Fratelli d’Italia sul Patto di Stabilità votato al Parlamento Europeo significa continuare a fare campagna elettorale sulle spalle degli italiani. Vorrei ricordare che al Parlamento Europeo, almeno fino all’8 e 9 giugno prossimi, la maggioranza è detenuta da forze di sinistra, di cui il M5S fa parte. A questo aggiungerei che un’astensione non equivale a un voto favorevole. Quanto prodotto oggi in Europa, infine, è frutto di in un lungo confronto, che certo non ci vede soddisfatti ma rappresenta l’inizio di un percorso”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.