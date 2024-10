Ue: Calenda a Meloni, ‘lei chiede responsabilità ma servono atti concreti’

agenzia

Roma, 15 ott. “Sulla questione Ucraina e Israele non è che accettiamo tante lezioni. Noi riteniamo che sia indispensabile consentire l’uso di armi in territorio russo”. Così Carlo Calenda in Senato per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista dal Consiglio europeo.

“Questa rappresentazione per cui l’Europa è diventata italiana purtroppo non corrisponde al vero: ancora oggi siamo dipendenti da Orban per il pacchetto sull’Ucraina. Allora, come dice Draghi, bisognerebbe togliere il diritto di veto”. Quindi aggiunge il leader di Azione: “Lei chiede in quest’aula una responsabilità alle opposizioni e io le chiedo che cosa risponde se le opposizioni le chiedono di condividere il Piano Strutturale di Bilancio che vale per i prossimi 7 anni? Lei chiede molta responsabilità ma è un qualcosa per cui vanno fatti atti concreti altrimenti si finisce solo in slogan da una parte e dall’altra”.

