Ue: Calenda, ‘Meloni ha scelto strada radicalizzazione’

agenzia

Roma, 26 giu. “Il discorso della Presidente del Consiglio alle Camere dimostra che ha scelto la strada della radicalizzazione dello scontro in Italia e in Europa. Ogni suggestione su una conversione di Giorgia Meloni ad un conservatorismo europeista e liberale mi pare definitivamente spazzata via. Non finirà bene per l’Italia. Dobbiamo evitare la tentazione di opporre a questa deriva una uguale e contraria. Opposizione dura e intransigente ma di merito e responsabile nei confronti del paese. Questa è la strada che seguirà Azione”. Così Carlo Calenda su twitter.

