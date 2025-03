Ue: Calenda, ‘piano riarmo spacca coalizioni, Meloni e Schlein in bilico, che faranno?’

agenzia

Roma, 4 mar. “Sintetizzando: Lega, Avs e 5S sono per la resa dell’Ucraina e contro la costruzione di un esercito europeo. Meloni è in bilico così come Schlein sul fronte opposto”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

“Adesso ci sarà da approvare o meno il piano della Von der Leyen, cosa faranno le due coalizioni? Che ci piaccia o meno il bipolarismo italiano è morto. Potrà ancora rimanere lì a imputridire per un po’, ma non per molto”, sottolinea il leader di Azione.

