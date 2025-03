Ue: Calenda, ‘piano Von der Leyen va nella direzione giusta’

agenzia

Roma, 4 mar. “Dal 1945 a oggi gli Stati Uniti hanno tutelato l’indipendenza dell’Europa insieme all’Europa. Ora questa alleanza non c’è più e per fare in modo che i russi non attacchino direttamente noi dobbiamo essere forti. Lo insegnavano i romani. Se vuoi la pace devi preparare la guerra. E quello che sta facendo la von der Leyen va nella direzione giusta. Dobbiamo avere un forte esercito europeo per scoraggiare aggressioni russe”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA