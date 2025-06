Ue: Camera boccia risoluzioni Pd, M5s, Avs e Iv, testo 5 stelle spacca il centrosinistra

agenzia

Roma, 23 giu L’Aula della Camera ha respinto le risoluzioni presentate da Pd, M5s, Avs e Iv sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. L’aula ha invece approvato parti della risoluzione di Azione, quelle su cui il governo aveva dato parere positivo.

Il Pd e Avs hanno votato no ad alcuni punti della risoluzione del M5s, votata per parti separate. In particolare, quella parte del testo che faceva riferimento ad un possibile accordo con la Russia sul gas è stata quella che più ha spaccato l’opposizione, insieme a quella sul supporto all’Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA